Школы и колледжи готовятся начать учебный год 1 сентября в очном формате

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские школы и колледжи планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается 1 сентября. Мы готовимся <...> к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками", - сказал Кравцов.