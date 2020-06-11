{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Школы и колледжи готовятся начать учебный год 1 сентября в очном формате

Как отмечается, школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования будут работать с учетом требований Роспотребнадзора
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские школы и колледжи планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Что касается 1 сентября. Мы готовимся <...> к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками", - сказал Кравцов. 

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Россиян предупредили об инфекциях, которыми можно заразиться на природе
Жителям страны следует помнить о рисках укусов клещей, отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев
Читать полностью