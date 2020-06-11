МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их в следующий понедельник. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы. Кто не успеет получить их сегодня, тот получит их в понедельник, 15 июня", - сказал Кравцов.

Экспресс-тесты на коронавирус при ЕГЭ

Регионы будут сами принимать решение, делать ли сдающим ЕГЭ экспресс-тесты на коронавирус, сообщил Кравцов.

"Это каждый регион решает исходя из ситуации. Допустим, по Ханты-Мансийску они планируют проводить такую диагностику. Но это рекомендация Роспотребнадзора, то есть нет такой обязанности", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.