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Пандемия коронавируса нового типа

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня

При этом регион остается на первом этапе снятия ограничений: разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м, а также прогулки и занятия физкультурой на улице

ПЕНЗА, 11 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

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"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений", - отметила Черемушкина.

Ранее в регионе был введен обязательный масочный режим в пассажирском транспорте, при посещении организаций, учреждений и общественных мест. К первому этапу снятия ограничений Пензенская область перешла с 1 июня - разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м, имеющих отдельный вход. Также разрешены прогулки и занятия физкультурой при условии социального дистанцирования.

Выступая 10 июня на сессии Заксобрания Пензенской области, глава региона Иван Белозерцев не исключил, что регион может перейти ко второму этапу снятия ограничений со следующей недели.

В Пензенской области, по данным на 11 июня, подтверждено 3 432 случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 728 человек выписаны из больниц после выздоровления, 28 пациентов умерли.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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