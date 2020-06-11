Из-за вспышки коронавируса уволили директора псковского психоневрологического интерната

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области уволили руководителя Моринского психоневрологического интерната, допустившего в учреждении вспышку коронавируса, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания с медицинским сообществом региона. На данный момент из 49 постояльцев интерната в учреждении находятся лишь четыре человека, остальные - госпитализированы.

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На совещании в четверг губернатору о ситуации в интернате доложила его первый заместитель Вера Емельянова, озвучившая итоги проведенной проверки и эпидемиологического расследования. В этой связи Емельянова предложила "рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности руководства данного интерната".

"Я с результатами служебной проверки ознакомился. Там ничего рассматривать не нужно. Там нужно принять решение о несоответствии занимаемой должности и назначить исполняющего обязанности", - сказал Ведерников.

По словам Емельяновой, на сегодня в учреждении остались четверо подопечных и семь обслуживающих их сотрудников. "То есть практически весь интернат сегодня у нас госпитализирован. Есть смертельные случаи. Мы наблюдаем сейча,с как будет проходить ситуация дальше. В ходе эпидрасследования и служебной проверки выявлены существенные нарушения санитарного режима, выполнения функциональных обязанностей сотрудников, и в том числе некачественного оказания медицинской помощи", - пояснила первый вице-губернатор.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области выявлено 1 535 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли. Выздоровели 527 человек.