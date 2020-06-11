Россиян предупредили об инфекциях, которыми можно заразиться на природе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Жители России, планирующие провести выходные на природе, должны помнить о рисках укусов клещей, которые могут быть переносчиками ряда инфекционных заболеваний, а также о возможности заражения кишечными инфекциями в случае пренебрежения правилами гигиены. Об этом в четверг сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Летом большее значение приобретают кишечные инфекции, поэтому необходимо тщательно следить за чистотой рук, соблюдать правила гигиены и правила хранения продуктов, особенно молочных и мясных, а также минимизировать употребление в пищу тех продуктов, которые не были должным образом транспортированы - без соблюдения температурного режима, - цитирует его пресс-служба Минздрава. - Кроме того, май и июнь - пик сезона клещей. Поэтому сейчас при выезде в лес или на природу необходимо учитывать эту опасность. Клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и ряда других бактериальных заболеваний".

Для предотвращения рисков инфицирования из-за укусов клещей Лукашев советует вакцинироваться, а также использовать специальные репелленты и тщательно продумывать, что надевать на природу. Лучше всего это закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь, советует эксперт. "Также важно знать, какие заболевания распространены в конкретном регионе. Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть. Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ", - добавил Лукашев.

После прогулки нужно внимательно осмотреть себя - клещи часто прячутся в складках тела и под нижним бельем. В случае укуса клеща требуется снять как можно быстрее - обратиться в травмпункт или сделать это самостоятельно. "Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления, - пояснил Лукашев. - Если присасывание клеща произошло в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, а человек не был привит, необходимо ехать в ближайший травмпункт, где врач по показаниям вводит иммуноглобулин. Препарат нужно ввести как можно раньше - максимум через 72 часа после укуса, желательно в течение 24-48 часов".