Сатирика Анатолия Трушкина похоронят на Митинском кладбище

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Писатель и юморист Анатолий Трушкин, который умер от коронавирусной инфекции в возрасте 78 лет, будет похоронен на Митинском кладбище в Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник из окружения писателя.

"Похоронен будет на Митинском кладбище, но жена хотела бы, чтобы там не было скопления людей", - сказал он.

Друг семьи Лука Сафронов рассказал, что отпевание пройдет с 12:00 до 13:00. "Прощание будет в 13:00, будет белый сквозной проход. Люди будут получать маску на входе, заходить в храм, у гроба оставлять цветы и уходить", - поделился друг семьи.

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, где его семья была в эвакуации. В 1964 году Трушкин окончил Московский авиационно-технологический институт.

После окончания МАТИ несколько лет работал инженером. В 1974 году окончил Литературный институт. Его учителями были писатель Сергей Залыгин и драматург Виктор Розов.

С 1981 года сосредоточился на литературной деятельности. Его юмористические произведения читали со сцены Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Лауреат всесоюзных эстрадных конкурсов 1982 и 1986 годов. В начале 1980-х годов писал сценарии для сатирического киножурнала "Фитиль", затем начал сам выступать с эстрады со своими произведениями. В 1992-м и 2010-м годах был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной Газеты" ("Клуба 12 стульев"). В 2001 году стал лауреатом премии "Золотой Остап".