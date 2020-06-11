В регионах ЦФО ожидаются дожди с грозами и похолодание

ТАСС, 11 июня. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 6-10 градусов, дожди с грозами в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 12 и 13 июня. Так, в Липецкой, Калужской, Тамбовской, Тульской области похолодает до плюс 20-26 градусов, а во Владимирской и Рязанской областях ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с, сообщили ТАСС в четверг местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, 12-13 июня в регионе сохранится жаркая погода - плюс 37 градусов, она связана с прохождением гребня антициклона. "Но 13 июня ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта от циклона, погода осложнится ливнями, грозами, местами с градом, ветром 15-20 м/с и даже шквалистым усилением ветра. После полудня жара немного спадет - до плюс 26-31 градусов", - сказала собеседница агентства.

Понижение температуры воздуха на 5-6 градусов - до плюс 26-27 градусов - прогнозируют ЦГМС по Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областям. В этих регионах в 12 июня возможны кратковременные небольшие и умеренные дожди.

Наибольшее похолодание - до плюс 20-26 градусов, а также кратковременные дожди с грозами ожидаются в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Во Владимирской и Рязанской областях возможны порывы ветра до 15-17 м/с. "В субботу днем похолодает на 7 градусов, до плюс 22, в воскресенье ожидается до плюс 18, ночные температуры будут держаться на отметке полюс 16 градусов", - сказала ТАСС дежурный синоптик ЦГМС по Орловской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, непогода связана с тем, что 12-13 июня через территорию ЦФО с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В зоне его действия возможны сильные дожди с грозами и градом. В субботу в отдельных районах округа температура воздуха может понизится в дневные часы до плюс 16 градусов.