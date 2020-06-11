Путин поручит правительству проработать вопрос о модернизации отделения больницы в Пензе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительству РФ будет поручено проработать вопрос о возможности выделения средств для модернизации приемного отделения областной клинической больницы им. Бурденко в Пензе. Об этом сообщил президент Владимир Путин сообщил в ходе встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, которая прошла в формате видеоконференции.

Белозерцев в ходе онлайн-встречи отметил, что есть острая необходимость модернизации приемного отделения. Проект позволит обеспечить круглосуточную доступность диагностической базы больницы, сократить поток непрофильных пациентов.

"Соответствующее поручение будет дано правительству РФ, с коллегами проработайте в этом блоке", - сказал Путин.

По словам Белозерцева, стоимость проекта составляет более 270 млн рублей, проектная документация уже готова. Он также отметил, что в регионе есть необходимость строительства современной детской поликлиники в центральной части города, ориентировочная стоимость проекта составляет 630 млн рублей.

Глава региона также подчеркнул, что во время пандемии на развертывание коечного фонда и приобретение медицинского оборудования было направлено более 520 млн рублей из федерального бюджета и около 250 млн рублей из регионального.