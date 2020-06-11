Псковские власти наказали трех главврачей за неоказание помощи беременной с коронавирусом

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области наказали главных врачей трех медицинских учреждений региона, в которых беременной пациентке с коронавирусом не была оказана своевременная помощь, из-за чего у нее произошли преждевременные роды. Об этом сообщила в четверг председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко в ходе совещания с медицинским сообществом региона.

По данным регионального оперативного штаба, пациентка и ребенок находятся в состоянии средней тяжести.

"Было задействовано в этой истории пять медицинских организаций. Нами выявлены нарушения на трех объектах. <...> По результатам проверки <...> трем руководителям трех медицинских организаций вынесены дисциплинарные взыскания", - сказала Гаращенко, отметив, что речь идет о Невельской межрайонной больнице, Псковской городской больнице и Псковской межрайонной больнице.

По ее словам, первое нарушение произошло на уровне Невельской межрайонной больницы, где не провели осмотр пациентки при первичном обращении. "Нарушена схема маршрутизации пациентки, утвержденная приказом комитета. И в том числе пациентка не была направлена в Великолукскую межрайонную больницу. <...> Должны были быть приняты все меры по госпитализации", - пояснила Гаращенко, отметив, что пациентка была на 26 неделе беременности.

Второе нарушение допустили врачи в Псковской городской больнице, после консультации отпустив пациенту на амбулаторное лечение вместо госпитализации. "Сотрудники проконсультировали, она уходит обратно на амбулаторное наблюдение. Городская больница должна была незамедлительно передать информацию в первичное звено по месту проживания и наблюдения пациентки, что могло предотвратить бурное развитие заболевания", - уточнила Гаращенко.

Третье нарушение произошло в Псковской межрайонной больнице, где, по словам Гаращенко, была "нарушена схема маршрутизации пациентки".