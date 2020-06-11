В Нижегородской области с 12 июня отменят QR-коды для выхода из дома

"Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть QR-коды больше не нужны", - написал Никитин в своем Instagram.

ТАСС, 11 июня. Власти Нижегородской области с 12 июня отменяют обязательное оформление QR-кодов для выхода из дома, сообщил в четверг глава региона Глеб Никитин.

По словам Никитина, муниципалитеты смогут открыть те парки, где будет обеспечено обязательное соблюдение посетителями требований санитарной безопасности, масочного режима и социальной дистанции. "На этих же условиях в ограниченном режиме разрешим работать библиотекам и музеям", - написал Никитин.

При этом, как отметил глава региона, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной. "Выйти на второй этап мы еще не можем. Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания", - подчеркнул губернатор.

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции в Нижегородской области была запущена 2 апреля. Оформить заявку на выход из дома жители могут через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код.

В Нижегородской области, по данным на 11 июня, подтвержден 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 269 человек выписаны из больниц после выздоровления, 152 пациента умерли.