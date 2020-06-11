В Нижегородской области с 12 июня отменят QR-коды для выхода из дома

ТАСС, 11 июня. Власти Нижегородской области с 12 июня отменяют обязательное оформление QR-кодов для выхода из дома, сообщил в четверг глава региона Глеб Никитин.
"Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть QR-коды больше не нужны", - написал Никитин в своем Instagram.
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Друзья! Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть, QR-коды больше не нужны. Муниципалитеты смогут открывать парки, но только те, где они могут обеспечить соблюдение требований безопасности. Маски. Дистанция. Гигиена. Везде должно быть безопасно! И отвечать за это должны собственники и управляющие мест пребывания людей. Контроль за этим - усилим! На этих же условиях в ограниченном режиме разрешим работать библиотекам и музеям. А то детям на каникулах даже книгу взять почитать было нельзя. При этом ситуация в части распространения вируса в области остается напряженной. Выйти на второй этап мы еще не можем. Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания. Чтобы именно там всегда подсказывали, что необходимо носить маску, что необходимо обеспечивать социальное дистанцирование. Отдыхайте, но берегите себя. С наступающим вас праздником!
По словам Никитина, муниципалитеты смогут открыть те парки, где будет обеспечено обязательное соблюдение посетителями требований санитарной безопасности, масочного режима и социальной дистанции. "На этих же условиях в ограниченном режиме разрешим работать библиотекам и музеям", - написал Никитин.
При этом, как отметил глава региона, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной. "Выйти на второй этап мы еще не можем. Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания", - подчеркнул губернатор.
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции в Нижегородской области была запущена 2 апреля. Оформить заявку на выход из дома жители могут через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код.
В Нижегородской области, по данным на 11 июня, подтвержден 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 269 человек выписаны из больниц после выздоровления, 152 пациента умерли.