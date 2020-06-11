Фонд "Друзья" и эксперты обсудят потенциал российской благотворительности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Фонд "Друзья" совместно с экспертами из бизнеса, медиа и благотворительности 16 июня обсудят потенциал российской благотворительности в рамках онлайн-встречи "Зона роста: как причинить максимум добра". Кроме того, состоится презентация одноименного исследования, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Друзья" в четверг.

Встреча пройдет в рамках серии бесплатных образовательных семинаров Московской школы профессиональной филантропии и фонда "Друзья" при поддержке медиапроекта "Сноб". Прямую трансляцию можно будет смотреть на сайтах информационных партнеров фонда - ТАСС и "Сноб".

"Цель встречи - привлечь внимание доноров и меценатов к сферам помощи, имеющим огромный потенциал, но не получающим достаточного внимания. А также - рассказать широкой аудитории о том, как важно не только видеть прозрачность, но и оценивать эффективность расходования вложенных пожертвований", - сообщили в фонде.

На прошлой неделе Фонд "Друзья" и ТАСС опубликовали результаты совместного проекта об эффективном альтруизме "Зоны роста: как причинить максимум добра" - исследования потенциала развития российской индустрии благотворительности и ее "слепых" зон.

Главная цель спецпроекта - с помощью интерактивных графиков и статистики рассказать широкой аудитории о важности осознанного отношения к благотворительности. О том, что необходимо не просто жертвовать деньги, но и обращать внимание на то, насколько эффективно эти деньги расходуются.

В течение года, добавили в пресс-службе, команда проекта во главе с руководителем исследовательского направления в фонде "Друзья" Дмитрием Саавой изучала проблемы, в решении которых Россия отстает от ряда других стран. Эти проблемы инициаторы проекта и назвали зонами роста.

О фонде "Друзья"

Фонд занимается системной поддержкой российских благотворительных организаций. Его цель - с помощью образовательных программ, межпрофессиональных консультаций и научных исследований создать устойчивую среду, в которой благотворительные организации смогут повысить свою эффективность.