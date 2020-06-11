Постпред РФ призвал представителя ОБСЕ помочь США в соблюдении свободы слова СМИ

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Россия призывает представителя ОБСЕ по свободе СМИ помочь США выполнять их международные обязательства в области свободы слова. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене.

"Вновь призываем власти США вернуться к выполнению своих международных обязательств в области свободы слова, а представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господина Арлема Дезира - оказать Вашингтону в этом содействие, а также тщательнее отслеживать проекты по цензурированию как СМИ, так и глобального информационного пространства в целом", - заявил Лукашевич.

Российский постпред в связи с этим напомнил о введении социальной сетью Facebook системы выборочной маркировки СМИ, которые полностью или частично контролируются государствами. По его словам, политически ангажированный и предвзятый характер такого подхода хорошо заметен на результатах его реализации на практике, потому что подобную маркировку получили страницы некоторых российских агентств, китайского агентства "Синьхуа" и иранской вещательной корпорации Press TV.

"В то же время на аккаунты телеканала Би-би-си, медиахолдинга "Телевидение Франции", телерадиокомпании Deutsche Welle таких ярлыков навешано не было. Любопытно, что финансируемые за счет правительства американские СМИ "Голос Америки", "Радио Свобода/Свободная Европа" и другие в лучших традициях двойных стандартов получили освобождение от маркировки, - отметил постпред РФ. - Считаем это грубым нарушением международных обязательств по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнения".

4 июня администрация Facebook заявила о том, что начинает маркировать страницы медийных организаций, находящихся под контролем властей. В соцсети считают, что пользователи должны знать о возможном влиянии государственной политики на новости, которые читают, поэтому страницы подобных медиа следует специально помечать. Чтобы определить, находится ли страница медийной организации под влиянием властей, администрация Facebook будет использовать следующие критерии: редакционная политика, структура собственности, описание миссии издания, информация о сотрудниках и руководителях, источники финансирования и дохода, а также механизмы управления и отчетности.