Елизавета II впервые приняла участие в видеоконференции с помощью Zoom

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II впервые за 68 лет своего правление приняла участие в публичной видеоконференции. Букингемский дворец в четверг опубликовал видеоролик о проведенной с помощью программы Zoom беседе между Ее Величеством и простыми британцами, которые занимаются уходом за пожилыми людьми, инвалидами и больными.

Видеоконференция, в которой также участвовала дочь монарха - принцесса Анна, стала частью общественной кампании по привлечению внимания к проблеме ухода за людьми, которые в нем нуждаются, и признанию заслуг тех, кто этот уход осуществляет. Как отмечают организаторы кампании, почти каждый 10 британец постоянно заботится о другом человеке, как правило больном или состарившемся родственнике. В подавляющем большинстве случаев это неоплачиваемый труд, и люди, по сути выполняющие работу сиделок, зачастую не подозревают, где они могут получить помощь и информацию о полагающихся им льготах.

"Мне было очень интересно услышать все ваши рассказы и истории. Я очень впечатлена тем, чего вам удалось добиться. Очень рада, что я смогла сегодня быть с вами", - заявила королева участникам видеоконференции.

В связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, 94-летняя королева и ее супруг принц Филип, отметивший в среду 99-й день рождения, с середины марта соблюдает режим изоляции в загородной резиденции - Виндзорском замке под Лондоном. Чтобы свести к минимуму вероятность заражения королевы и ее мужа коронавирусом, обслуживающий персонал и личные помощники Елизаветы II и герцога Эдинбургского не покидают замок и не имеют возможности видеться с родными.

Находясь в самоизоляции, Ее Величество дважды выступила по телевидению. Ее обращения были посвящены пандемии и 75-летию Победы во Второй мировой войне. Королева пока не может лично принимать участие в официальных мероприятиях, однако, как указывают в Букингемском дворце, осваивает новые для себя форматы.

Ранее Елизавета II пользовалась видеосвязью только для личных бесед или записывала публичные видеообращения, которые являются большой редкостью. Месяц назад она приняла участие в первом для себя публичном сеансе телефонной конференц-связи по случаю отмечаемого 12 мая Международного дня медицинской сестры.