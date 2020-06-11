Псковские власти направят федеральный грант на поддержку фестиваля малого народа сето

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области направят средства гранта федерального конкурса по укреплению единства российской нации на проведение фестиваля малого народа сето, международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, а также встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения из РФ, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сето - это малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая на территории Печорского района Псковской области и соседней Эстонии. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие, в Псковской области проживает около 300 представителей этого народа.

"Часть гранта будет распределена на организацию ежегодных мероприятий: международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе и международного этнокультурного фестиваля "Сетомаа. Семейные встречи", - отмечается в сообщении.

Фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи" проходит ежегодно в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Учреждение создано на базе усадьбы конца XIX - начала XX века. В музее представлены подлинные экспонаты того времени, работники музея, являющиеся носителями культуры, изучают и воспроизводят традиции этноса, проводят мастер-классы и массовые этнокультурные праздники для гостей.

"Псковская область вошла в число победителей федерального конкурса проектов по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Регион получит грантовую поддержку в размере 1,9 млн рублей. Средства будут направлены на софинансирование расходов областного бюджета на проведение ряда мероприятий. Кроме того, средства пойдут на субсидирование медиапроектов региональных СМИ, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений", - отмечается в сообщении.