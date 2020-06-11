Захарова прочитала стих поэта Волошина по случаю 25-летия российско-андоррских отношений

МАДРИД, 11 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прочитала стихотворение "Тангейзер" поэта Максимилиана Волошина, поддержав таким образом онлайн-инициативу по случаю 25-летия российско-андоррских дипломатических отношений. Соответствующее видео было опубликовано в четверг на сайте посольства РФ в Испании.

На записи российские и андоррские дипломаты по очереди читают стихи Волошина - русского поэта Серебряного века, посетившего Княжество Андорру в 1901 году. Первой на видео появляется министр иностранных дел Андорры Мария Убак со стихотворением "В вагоне". За ней следует Захарова, которая читает "Тангейзер", потом посол России в Испании и по совместительству в Андорре Юрий Корчагин, остановивший свой выбор на "Двух демонах". Эту инициативу поддержали также другие российские и андоррские дипломаты.

Как пояснили в посольстве РФ, прочитанные в рамках литературного флешмоба "Волошинские чтения" стихотворения содержатся в совместно изданной Россией и Андоррой книге на русском и каталонском языках "Андорра и поэт".

В августе 2019 года премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману выражал мнение о том, что между княжеством и Россией сложились прекрасные отношения. Свидетельством дружественных отношений, по оценке председателя правительства, стал визит главы МИД Андорры Марии Убак в Москву и ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в октябре 2018 года.