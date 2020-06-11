Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки для граждан

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии предлагает правительству России в ближайшее время снять ограничения на различного рода поездки для граждан, введенные из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Игорь Петришенко, отметив, что соответствующая инициатива Минска была озвучена на видеоконференции с участием заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

"Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений", - отметил Петришенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Коснувшись возможных сроков снятия ограничений на поездки, он указал на заинтересованность белорусской стороны в том, чтобы это произошло "как можно раньше". "Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали", - отметил вице-премьер.

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что въезд в РФ будет возможен для людей, у которых запланировано лечение в организациях страны, а также тех, у кого здесь живут родственники, опекуны или попечители. По мнению российских властей, пик пандемии уже пройден, поэтому в стране начали постепенно отменять ограничительные меры. Между тем белорусские власти не стали вводить карантин и закрывать свои границы.

Количество случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 51 816.