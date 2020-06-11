В Вологде откроют второй в области моногоспиталь для пациентов с коронавирусом

ВОЛОГДА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области запустят в Вологде моногоспиталь для лечения коронавирусных больных, второй в области. Это необходимо из-за роста числа заразившихся коронавирусом и для снижения нагрузки на моногоспиталь в Череповце, сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.
"В настоящее время лечение пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции осуществляется в моногоспитале в Череповце. Я недавно посещал это учреждение, общался с главврачом, и уже тогда мы понимали, что нагрузка с каждым днем возрастает. В целях снижения нагрузки на станционар я принял решение с 10 июня открыть моногоспиталь в Вологде для пациентов с коронавирусом. Это связано с увеличением числа пациентов, в том числе, болеющих в легкой форме, но при этом требующих госпитализации из-за невозможности изолировать их на дому. Речь идет также и о [зараженных] вахтовых работниках, которых необходимо помещать в госпиталь", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.
По его словам, моногоспиталь развернут на базе Вологодской городской больницы. Ранее это учреждение работало как диагностический центр для выявления коронавирусных больных, которых госпитализировали затем в госпиталь в Череповце. Теперь оба моногоспиталя будут работать как стационарные учреждения.
На 11 июня в области официально подтверждено 1189 зараженных, за сутки прирост составил 30 случаев. Выздоровел 661 человек, 13 скончались, сообщил губернатор. "Фактически болеет 513 человек, из них 13 - в тяжелом состоянии, в том числе трое - на аппаратах ИВЛ. К сожалению, мы все еще не достигли коэффициента, требуемого для перехода ко второму этапу снятия ограничений. Коэффициент сейчас составляет 1,22, а для второго этапа он должен быть не выше 0,8. По двум другим показателям - уровню тестирования и наличию свободных коек - мы все рекомендации выполняем. Будем следить за развитием ситуации, как только позволят обстоятельства, продолжим снимать ограничения", - сказал губернатор.