В Вологде откроют второй в области моногоспиталь для пациентов с коронавирусом

ВОЛОГДА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области запустят в Вологде моногоспиталь для лечения коронавирусных больных, второй в области. Это необходимо из-за роста числа заразившихся коронавирусом и для снижения нагрузки на моногоспиталь в Череповце, сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.

"В настоящее время лечение пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции осуществляется в моногоспитале в Череповце. Я недавно посещал это учреждение, общался с главврачом, и уже тогда мы понимали, что нагрузка с каждым днем возрастает. В целях снижения нагрузки на станционар я принял решение с 10 июня открыть моногоспиталь в Вологде для пациентов с коронавирусом. Это связано с увеличением числа пациентов, в том числе, болеющих в легкой форме, но при этом требующих госпитализации из-за невозможности изолировать их на дому. Речь идет также и о [зараженных] вахтовых работниках, которых необходимо помещать в госпиталь", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.