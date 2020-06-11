Верховный суд России разъяснил шесть способов прекращения обязательств по договорам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России в четверг принял постановление с разъяснениями шести законных способов прекращения обязательств по договорам между гражданами и организациями.

Первым таким способом является предоставление отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества. "При этом правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление, - отметил Пленум. - Стороны вправе согласовать условие о предоставлении отступного на любой стадии существования обязательства, в том числе до просрочки его исполнения".

При наличии взаимных обязательств может применяться зачет. "Для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением, наступил срок исполнения", - пояснил Верховный суд. Эти условия должны существовать на момент заявления о зачете. "Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа)", - пояснил Пленум. Зачет встречных однородных требований может произвести и судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя или должника либо по собственной инициативе, если эти встречные требования подтверждены исполнительными документами о взыскании денежных средств.

Новация и прощение долга

По соглашению сторон может быть применена новация - замена прежних обязательств новыми. В том числе долг, возникший из договоров купли-продажи, аренды, причинения вреда имуществу и другим основаниям может быть заменен заемным обязательством. В этом случае у должника нет права требовать передачи ему самого займа. С момента заключения соглашения о новации у должника возникает обязанность по уплате процентов за пользование займом, но при этом он освобождается от прежних требований, включая обязанность уплатить за предшествовавший заключению соглашения период неустойку, начисленную в связи с просрочкой первоначального обязательства.

Обязательство может быть прекращено прощением долга - освобождением кредитором должника от лежащих на нем имущественных обязанностей, если это не нарушает прав других лиц. Для прощения долга не имеют значения наступление срока или условия для исполнения обязательств, отметил Пленум.

Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника. Об отсутствии такого намерения, отметил Верховный суд, может свидетельствовать взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству (например, признанием долга, отсрочкой платежа по другому обязательству, досудебным погашением спорного долга в непрощенной части и т. п.) либо достижение кредитором иного экономического интереса, прямо не связанного с прощением долга.

Отношения кредитора и должника по прощению долга квалифицируются судом как дарение только в том случае, если будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Верховный суд напомнил, что Гражданский кодекс не допускает дарение в отношениях между коммерческими организациями. Не является само по себе прощением долга и уменьшение на будущее процентной ставки на сумму займа. Прощение долга представляет собой двустороннюю сделку, поэтому подразумевает согласие должника: прощение долга следует считать несостоявшимся, если должник в разумный срок с момента получения уведомления о прощении долга направит кредитору возражения. Отказ от иска или от части исковых требований сам по себе не означает прощение долга и не влечет прекращения обязательства.

Невозможность исполнения и ликвидация юридического лица

Гражданский кодекс предусматривает также прекращение обязательств в силу объективной невозможности исполнения, наступившей после возникновения обязательства и имеющей неустранимый (постоянный) характер. "Невозможность исполнения является объективной, когда по обстоятельствам, не зависящим от воли или действий должника, у него отсутствует возможность в соответствии с законом или договором исполнить обязательство как лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц", - пояснил Пленум. При этом наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Он освобождается лишь от возмещения убытков, уплаты неустойки и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательства ввиду обстоятельств непреодолимой силы.

"По общему правилу, риск наступления невозможности исполнения несет сторона обязательства, находящаяся в просрочке, - напомнил Верховный суд. Поскольку в этом случае правоотношения сторон не прекращаются, и наступление невозможности исполнения обязательств не исключает обязанности стороны, находящейся в просрочке, возместить причиненные убытки (риск убытков).

Шестым способом прекращения обязательств является ликвидация юридического лица. Но эта процедура не влечет полного прекращения обязательств при наличии правопреемника. А в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, (в том числе в результате признания такого юридического лица банкротом), заинтересованное лицо в течение пяти лет с момента ликвидации компании вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества между заинтересованными лицами. При этом бывшие участники ликвидированного юридического лица как и его кредиторы не вправе самостоятельно обращаться с обязательственными требованиями к должникам бывшего юридического лица с требованием вернуть переданное в аренду имущество, оплатить стоимость переданных товаров и т. п., и также должны пройти через судебную процедуру распределения обнаруженного обязательственного требования.