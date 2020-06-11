Россия получила обращения о помощи в борьбе с пандемией от 29 государств Африки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Почти 30 государств Африки обратились за помощью к России в борьбе с пандемией коронавируса, к настоящему моменту оказана помощь Гвинее, Демократической Республике Конго (ДРК), Джибути и ЮАР. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции к России поступили за это время обращения в общей сложности от 29 государств Африки, а также от Африканского союза с просьбой об оказании содействия в борьбе с распространением COVID-19", - сказала дипломат.

Она добавила, что к настоящему моменту помощь предоставлена ДРК - более 28 тысяч единиц лабораторных расходных материалов и более 8 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, Джибути - медицинские модули многоцелевого применения, палатки и комплектующие для создания двух медицинских комплексов, ЮАР - наборы тест-систем, а также Гвинее - тест-системы для проведения исследований.

По словам Захаровой, сейчас "прорабатываются модальности доставки медицинского оборудования и материалов в Гвинею по линии компании "Русал" и Роспотребнадзора".

Официальный представитель ведомства также сообщила, что "в период пандемии состоялась передача продовольственных грузов Союзу Коморских Островов и Мадагаскару".