В Минздраве заявили, что проект стратегии по борьбе с ВИЧ в РФ учитывает рекомендации ВОЗ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Проект государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, подготовленный Минздравом РФ, учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ сообщила, что текущий вариант проекта стратегии "не вполне" соответствует рекомендациям ВОЗ.

"Минздравом России разработан проект Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 года, который полностью учитывает международные рекомендации, в том числе ВОЗ. В настоящее время проект стратегии проходит этап межведомственного согласования, после окончания которого Минздрав России готов ответить на все интересующие вопросы", - говорится в сообщении.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года на диспансерном наблюдении находятся чуть более 715 тыс. россиян, сообщили ранее в Минздраве.