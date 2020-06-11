В Псковской области почти в полтора раза увеличат число мест для пациентов с коронавирусом

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, где зафиксировано шесть очагов коронавируса, а число инфицированных сегодня превысило 1,5 тыс. человек, планируют дополнительно открыть 300 мест в медучреждениях региона. Это позволит снизить коэффициент заполняемости коек, который сейчас выше 50%. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания с медицинским сообществом региона.

"На сегодняшний день наша система здравоохранения работает на пределе. Мы сформировали коечный фонд с большим запасом: 313 коек было требование Минздрава РФ. На сегодняшний день коечный фонд для больных коронавирусом составляет 1065 коек. Это достаточно много. Мы предусматриваем возможность создания 300 дополнительных коек, потому что на сегодняшний день у нас заполняемость существенно выше 50% и резерв тоже должен быть", - сказал Ведерников.

По оценке губернатора, у региона есть возможность создать как минимум 500 мест. "Есть возможность сделать это достаточно оперативно, но нужно понимать, что у нас большой дефицит врачей", - уточнил губернатор.

В настоящее время в регионе действует два центра, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом. Одно учреждение развернуто на базе псковской городской больницы, второе накануне было открыто в Великих Луках при поддержке бригады медиков из Москвы, приехавших работать в Псковскую область. По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области выявлено 1535 случаев заражения, 12 человек умерли. Выздоровели 527 человек.