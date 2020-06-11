Глава МВФ: закрытие школ на фоне пандемии может оставить миллионы детей безграмотными

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Экономические последствия пандемии, а также вызванные ею нарушения в сфере образования могут привести к тому, что миллионы детей, в первую очередь в развивающихся странах, к 10 годам останутся безграмотными. Об этом говорится в распространенной в четверг статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

"Реальность такова, что семьи с низким уровнем дохода сталкиваются с более высокими рисками для здоровья в связи с вирусом. Они несут на себе бремя рекордно высокого уровня безработицы и с меньшей вероятностью пользуются преимуществами дистанционного обучения. Согласно оценкам ООН, более полумиллиарда детей по всему миру лишились доступа к образованию в результате вызванного коронавирусом закрытия [доступа в образовательные учреждения]. Многие не вернутся в учебные классы после пандемии", - пишет глава МВФ.

Георгиева отметила, что, по оценкам Всемирного банка, в связи с экономическими последствиями пандемии до 100 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты. "Связанная с вирусом дестабилизация в [области] образования подвергла миллионы детей угрозе "бедности по образованию", что означает неспособность читать и понимать простой текст к 10 годам. Из-за плохого доступа к качественному школьному образованию уровень бедности по образованию уже слишком высок, особенно в развивающихся странах и странах с низким уровнем дохода", - отметила Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула, что помимо других мер, направленных на преодоление последствий пандемии, важно инвестировать в сферу образования.

"Защита нашего будущего означает защиту наших детей. Именно поэтому нам нужно больше инвестиций в образование - не просто больше тратить на школу и возможности для дистанционного обучения, но также улучшать качество образования и доступ к обучению и переквалификации в течение всей жизни. Эти усилия могут принести большие дивиденды с точки зрения [экономического] роста, производительности и качества жизни", - написала она.