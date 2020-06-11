Музеи и зоопарки в Нижегородской области смогут возобновить работу с 12 июня

"На первом этапе снятия ограничений возобновляется работа музеев, зоопарков, библиотек (за исключением читальных залов), организаций дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве до трех человек, включая преподавательский состав. В этих учреждениях действует запрет на проведение выставок и иных массовых мероприятий. Кроме того, все посетители и сотрудники обязаны защищать органы дыхания: носить маски, повязки или респираторы", - отмечается в сообщении.

ТАСС, 11 июня. Работа музеев и зоопарков возобновляется в Нижегородской области с 12 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона в четверг.

Библиотеки будут принимать посетителей только по предварительной записи на выдачу книг. При этом издания, которые вернут читатели, "должны быть помещены на карантин на срок не менее недели": другим читателям в это время их выдавать не будут.

В музеях и зоопарках число посетителей будет ограничено - 1 человек на 10 кв. метров, экскурсии возможны только при условии социального дистанцирования и в группах не более пяти человек.

"В зоопарках допустима только дистанционная продажа билетов. При этом посетить зоопарк можно будет лишь с электронным билетом, проданным более чем за три часа до времени визита. Посетители не имеют права дотрагиваться до поверхностей объектов и инфраструктуры - аквариумов, вольеров, которые специально огородят с помощью установки барьеров", - отмечается в сообщении.

В Нижегородской области, по данным на 11 июня, подтвержден 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 269 человек выписаны из больниц после выздоровления, 152 пациента умерли.