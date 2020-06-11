В Ленобласти создали граффити в честь медиков и волонтеров, борющихся с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Художники во Всеволожске Ленинградской области поздравили медработников с Днем России, создав граффити, посвященные врачам и волонтерам, которые помогают бороться с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

"Ко Дню России в Ленинградской области художники подготовили поздравление-граффити, героями которых стали врачи и волонтеры. Во Всеволожске граффитисты из районного молодежного центра "Альфа" создали рисунок "Суперврачи", где представили в образе супергероев тех, кто в этом году оказался на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Еще одно граффити во Всеволожске они посвятили волонтерам", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, у изображенных на граффити героев есть реальные прототипы. Это сотрудники Тосненской межрайонной больницы. На следующей неделе в городе Волхов художники также планируют нарисовать на стене межрайонной больницы образ современного медицинского работника в виде супермена, сопроводив его подписью "На страже вашего здоровья".

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 3 396 человек, из них выздоровели 2 528, что составляет 74% пациентов. Умерли 23 человека.