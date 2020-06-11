Первый в Московском регионе исправительный центр открылся в Кашире

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первый в столичном регионе исправительный центр для осужденных к принудительным работам открылся в Кашире. Как сообщила представитель УФСИН по Московской области Алеся Бегленко, участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ), открыт в четверг при исправительной колонии № 6 в городском поселении Ожерелье Каширского района Подмосковья и рассчитан на содержание 60 человек.

"Это первое подразделение на территории Московского региона, предназначенное для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. В настоящее время проводится большой объем работ, связанных с подготовкой к открытию центров и в других городских округах Подмосковья. В первую очередь это позволит жителям Московской области отбывать наказание по месту жительства, что будет способствовать поддержанию и сохранению социально полезных, семейных связей", - заявил на церемонии открытия начальник управления ФСИН по Московской области генерал-майор Александр Ветров.

В УФИЦ созданы необходимые условия для лиц, отбывающих наказание: в двухэтажном здании общежития расположены спальные помещения, комната приема пищи, помещения, оборудованные современными душевыми кабинами и стиральными машинами, кабинеты для проведения социальной и воспитательной работы. На территории центра будет обустроена спортивная площадка.

По словам зампредседателя правительства Московской области Романа Каратаева, часть осужденных уже трудоустроена на предприятиях Каширы, другие в процессе оформления трудовых отношений. Как стало известно ТАСС, некоторые заключенные трудятся на местном предприятии по производству картона.

Прошлым летом руководство ФСИН России обратилось к губернаторам с просьбой помочь в открытии исправительных центров. В августе прошлого года их не было в 21 регионе России и осужденных к принудительным работам отправляли в другие регионы (так, осужденные жители Москвы ехали в Тверскую область и другие соседние регионы). В интервью ТАСС замглавы ФСИН Валерий Балан пояснил, что перевод осужденного к принудительным работам в другой регион разрывает семейные и социальные связи, поскольку принудительные работы могут назначаться на срок до 5 лет и вернувшись, человеку вновь придется искать работу. В Москве первый участок для принудительных работ может открыться при колонии-поселения в Зеленограде, переданной в конце прошлого года в состав УФСИН по Москве.