Прокуратура во Владимире начала проверку после жалобы медиков на невыплаты надбавок

ВЛАДИМИР, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Владимира начала проверку после обращения сотрудников отделения реанимации неврологического стационара горбольницы № 4, которые считают, что им положены стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. О этом в четверг ТАСС сообщили в прокуратуре Владимирской области.
В четверг в распоряжении СМИ оказались копии обращений коллектива отделения реанимации и интенсивной терапии неврологического профиля горбольницы № 4 Владимира в администрацию президента, областную прокуратуру и следственное управление СК РФ по Владимирской области.
"Организована проверка по факту обращения", - сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Виктория Туркова.
В коллективном заявлении (копия имеется в распоряжении ТАСС), под которым поставили подписи 14 человек, медики ссылаются на постановления правительства РФ № 415 и 484, по которым сотрудники медучреждений получают стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. При этом сотрудники отделения получили выплаты только по постановлению № 415. По второму документу им было отказано в выплате в связи с тем, что больница не была перепрофилирована для лечения больных с коронавирусом. Как утверждают врачи, в их отделении находились пациенты, с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Как сообщалось ранее, в середине мая прокуратура Владимирской области выявила занижение компенсирующих выплат медработникам в 35 медицинских учреждениях, после чего был произведен перерасчет надбавок медикам. Прокуроры внесли представления главным врачам больниц в городах Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, а также в Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах и в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) город Радужный.