Прокуратура во Владимире начала проверку после жалобы медиков на невыплаты надбавок

ВЛАДИМИР, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Владимира начала проверку после обращения сотрудников отделения реанимации неврологического стационара горбольницы № 4, которые считают, что им положены стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. О этом в четверг ТАСС сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В четверг в распоряжении СМИ оказались копии обращений коллектива отделения реанимации и интенсивной терапии неврологического профиля горбольницы № 4 Владимира в администрацию президента, областную прокуратуру и следственное управление СК РФ по Владимирской области.