В поселке под Ростовом по инициативе жителей открыли памятник павшим в годы войны землякам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам, восстановленный по региональной программе инициативного бюджетирования, открыли в четверг в поселке Двуречье Кагальницкого района Ростовской области. Об этом рассказала ТАСС директор поселковой школы № 7 Анна Жур.

"Это место станет объектом заботы нашего школьного коллектива и всех жителей поселка. Именно здесь 9 мая мы будем отдавать дань памяти нашим землякам, не вернувшимся с войны", - сказала собеседница агентства.

По словам директора школы, несколько лет назад при реконструкции школы обелиск, установленный в 1975 году, демонтировали. "Сегодня у здания школы мы открыли новый памятник. Это пять гранитных стел, на которых высечены фамилии павших воинов, а также изображение солдата с ребенком", - сказала собеседница. Директор школы отметила, что учащиеся изготовили макет памятника, стоявшего в школьном дворе с 1975 по 2016 годы. Он занял место в экспозиции местного музея как память о создателе обелиска - директоре школы и участнике Великой Отечественной войны Николае Аверьянове.

Памятник в Двуречье помогла восстановить региональная программа инициативного бюджетирования "Сделаем вместе", предложенная губернатором области Василием Голубевым. На восстановление мемориала было направлено 189,1 тыс. рублей. Деньги местного бизнеса, жителей и администрации поселка составляют лишь один процент расходов, остальное покрыл бюджет региона. "Сохранение исторической памяти - это та задача, которая важна для всех нас и требует для своего решения консолидации власти и общества, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Радует, что проекты с выраженным историческим звучанием, такие как мемориал в Двуречье, появляются именно благодаря такому взаимодействию. Уверен, подобная практика должна найти свое продолжение и в других территориях области".

В 2020 году в Ростовской области реализуют 160 проектов инициативного бюджетирования. Программа позволит профинансировать инициативы жителей 46 городов и районов региона. На выполнение предложений направлено 195 млн рублей.