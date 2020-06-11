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Глава Удмуртии отменил режим самоизоляции в республике с 12 июня

Ранее глава республики Александр Бречалов сообщал, что с 15 июня снимут карантин для приезжих из других регионов

ИЖЕВСК, 11 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляция для жителей Удмуртии отменяется с 12 июня. Об этом говорится в тексте распоряжения, подписанном главой правительства республики Александром Бречаловым.

"С 31 марта по 11 июня 2020 года граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, беременных женщин [обязать] соблюдать режим самоизоляции. Иных граждан с 31 марта по 11 июня 2020 года [обязать] не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев следования к месту осуществления деятельности", - отмечается в документе.

Ранее Бречалов сообщал, что с 15 июня будет снят карантин для тех, кто приезжает в Удмуртию из других регионов. Кроме того, в республике будут снимать внутренние посты (КПП). Сейчас в Удмуртии установлено 27 постов контроля, в том числе на въездах в города, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

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РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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