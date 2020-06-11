Собянин считает, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты рассчитывают, что массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса может начаться в декабре. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Проводится огромная работа по разработке отечественной вакцины. Над этим работают сразу несколько институтов, несколько направлений. Прорабатывается несколько вариантов вакцины. Как минимум три вакцины уже находятся на стадии клинических испытаний. Думаю, что в ближайшие месяцы будет появляться все больше позитивных новостей о создании вакцины. <…> Коллеги говорят, что первая вакцина может появится, в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме", - сказал Собянин.

Он выразил уверенность в том, что лекарство в скором времени появится. Все препараты, которые появляются, сразу же поступают в больничную сеть города.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным. -

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