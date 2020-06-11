Собянин рекомендовал москвичам оставаться дома в ближайшие праздничные дни

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал горожанам остаться дома во время праздничных мероприятий в честь Дня России 12 июня и в день парада Победы 24 июня, поскольку массовые мероприятия в столице остаются под запретом.

"Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня (в День России - прим. ТАСС), и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

"Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть, это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких", - добавил Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что решение о возобновлении массовых мероприятий, а также о посещении театров, спортивных мероприятий и концертных залов в Москве может быть принято в начале июля.

В новость были внесены изменения - (19:00 мск) - добавлены подробности.