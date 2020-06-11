Собянин попросил москвичей продолжать работать на "удаленке"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Жителям Москвы сейчас лучше оставаться на дистанционной работе, чтобы не создавать большого скопления людей на предприятиях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на "удаленке", как принято сейчас говорить", - сказал он.

Мэр добавил, что дистанционный формат работы необходим, чтобы не допустить большого скопления людей в офисах. Если же у работодателя нет возможности отправить сотрудников на удаленную работу, он обязан обеспечивать санитарный режим на самом предприятии.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений. Многие компании и предприятия в столице в связи с этим перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Однако с середины мая власти стали смягчать меры, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. Последующие шаги власти планируют 16 и 23 июня, ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

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