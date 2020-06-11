В Москве не будут устанавливать карантин для приезжих из других регионов России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти столицы не будут устанавливать карантин для жителей других регионов страны, которые приедут в город. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве никогда не устанавливали такой режим и устанавливать его не собираемся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что сейчас в Москве эпидемиологический режим значительно лучше, чем во многих других регионах, где вводят карантин для приезжающих из столицы. "Мы с коллегами говорили, я попросил все-таки их посмотреть, чтобы это был разумный подход", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что если в начале на долю Москвы приходилось больше 60% от всех вновь выявляемых больных коронавирусом, то сегодня это чуть больше 20%. "То есть эта пирамида сейчас перевернулась, и в большей степени ситуация сложная в других регионах, а не в Москве", - пояснил он.

Собянин также призвал жителей других регионов по возможности ограничить поездки в Москву. "Конечно, если есть необходимость - приезжайте, но вообще в это время было бы хорошо ограничить поездки", - сказал мэр.

В новость были внесены изменения - (19:05 мск) - добавлены подробности.