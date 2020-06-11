Путин поручил к 15 августа проработать тему снижения ставок по кредитам на образование

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 15 августа подготовить предложения о снижении ставок по образовательным кредитам до 3 процентов годовых. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

"Правительству совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3 процентов", - говорится в документе.

Эти меры должны предусматривать увеличение периода отсрочки выплаты по таким кредитам, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним.

Свои предложения кабмин и ЦБ должны представить президенту к 15 августа.