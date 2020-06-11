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Представителю СК РФ Светлане Петренко присвоили звание генерал-майора юстиции

До этого у нее было звание полковника юстиции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлане Петренко звание генерал-майора юстиции. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Петренко Светлане Львовне", - говорится в документе.

До этого у Петренко было звание полковника юстиции.

Этим же указом присвоено звание генерал-майора юстиции руководителю следственного управления СК РФ по Магаданской области Александре Просиной.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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