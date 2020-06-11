Путин поручил Минпросвещения определить сроки начала детского летнего отдыха

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 20 июня Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором и субъектами определить сроки приема детей в летние оздоровительные организации в 2020 году. Соответствующее поручение по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции опубликовано на сайте Кремля.

"Минпросвещения России совместно с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ определить сроки и условия приема детей в детские оздоровительные организации в летний период 2020 года, обеспечив упрощенный режим оформления необходимых документов, в том числе медицинских. Срок - 20 июня 2020 г.", - говорится на сайте.

Кроме того, президент поручил на каникулах обеспечить увеличение количества дежурных групп в детских садах, а также работу летних городских лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций и "других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи (в том числе созданных в рамках национального проекта "Образование") с привлечением к этой работе отечественных высокотехнологичных компаний". Доклады об этом должны быть предоставлены до 15 июля 2020 г. и до 1 октября 2020 г.