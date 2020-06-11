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Дополнительную поддержку предложили для работающих по проекту "Земский доктор" в Дагестане

В нее входят, в частности, сельская ипотека и субсидирование индивидуального жилищного строительства

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Дополнительные меры поддержки разработаны для врачей, которые прибыли в Дагестан для работы в сельской местности по программе "Земский доктор", в их числе сельская ипотека и субсидирование индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".

Как отмечается, дополнительные меры поддержки разработаны по инициативе главы Дагестана Владимира Васильева, спикера парламента республики, секретаря регионального отделения партии Хизри Шихсаидова и политической партии "Единая Россия". "В их числе сельская ипотека, субсидирование индивидуального жилищного строительства, дополнительное выделение земельных участков для строительства дома, а также устройство детей врачей в детские сады без каких-либо очередей", - говорится в сообщении.

Проектом "Здоровое будущее" "Единой России" предусмотрена выплата врачам в размере 1,5 млн рублей и фельдшерам - 750 тыс. рублей.

Предполагается, что эти меры повысят интерес врачей к участию в программе и помогут решить ключевые проблемы проживания в отдаленных сельских поселениях и населенных пунктах. "[В том числе] отсутствие достойных жилищных условий, неразвитость социальной инфраструктуры, сложность прохождения повышения квалификации и ограниченность карьерного роста", - уточняется на сайте.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

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