Девелопер опроверг разлив топлива из цистерн на стройке в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Три цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ), найденные в районе стройки ЖК "Легаси" в Раменках, в кратчайшие сроки были извлечены и утилизированы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера проекта ГК "Ташир".

Ранее новостной портал readovka.ru сообщил, что в районе стройки ЖК "Легаси" при рытье котлована рабочие разрушили вкопанные в землю многотонные цистерны с ГСМ, их содержимое вылилось в грунт.

В пресс-службе "Ташир" рассказали, что на территории строительства жилого комплекса, где ранее располагалась автобаза, при разработке грунта в эту субботу были обнаружены три цистерны для горюче-смазочных материалов. Там отметили, что сразу после обнаружения была вызвана служба МЧС, которая произвела забор проб грунта и дала разрешение на продолжение работ при условии утилизации цистерн в соотвествии с правилами безопасности.

"Все цистерны в кратчайшие сроки были соответственным образом извлечены и утилизированы, кроме того, была произведена откачка остатков горюче-смазочных материалов в автоцистерны с последующим вывозом и утилизацией на спецполигоне", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что, по предварительной оценке специалистов МЧС, ядовитых, химически опасных и радиоактивных веществ не обнаружено.