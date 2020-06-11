В Ростовской области с 12 июня заработают парикмахерские

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Смягчение режима изоляции, действующего в Ростовской области из-за пандемии коронавируса, начнется с 12 июня, возобновляют работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, магазины, торгующие авто- и мототехникой, жителям региона разрешат заниматься физкультурой на открытом воздухе. Об этом на своей странице в Instagram в четверг сообщил глава региона Василий Голубев.

"С завтрашнего дня в области могут возобновить свою работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, магазины, торгующие авто- и мототехникой. Рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, разрешается проведение репетиций творческих коллективов без зрителей. Жителям области можно будет заниматься физкультурой на открытом воздухе и спортивных площадках, разрешены и прогулки при условии соблюдения социальной дистанции. В том числе и для тех, кто старше 65 лет, но только в утренние часы до 10 часов, по вечерам после 18", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что режим обязательного ношения масок сохраняется в общественном транспорте, на остановках, вокзалах, в аэропорту, при посещении аптек, магазинов, мест массового скопления людей. "Действующие в регионе ограничительные меры по-прежнему необходимы. Мы проводим достаточное количество тестов. Медики продолжают работать в напряженных условиях. Система здравоохранения справляется с притоком заболевших, в целом ситуация остается стабильной", - резюмировал глава региона.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных коронавирусом. Ранее губернатор региона Василий Голубев заявлял, что в области остается довольно высоким ежедневный темп прироста заболеваемости. В ряде городов и районов отмечаются групповые случаи заражения новым коронавирусом, что осложняет обстановку. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.