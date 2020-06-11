ВС РФ признал, что закон не обязывает родителей оплачивать обучение совершеннолетних детей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Верховный суд России признал, что законодательство не обязывает родителей платить алименты достигшим совершеннолетия детям даже для оплаты обучения. Об этом говорится в опубликованном президиумом Верховного суда обзоре судебной практики.

Поводом стала жалоба бабушки о взыскании алиментов с лишенного родительских прав отца в пользу находящейся на ее попечении внучки. Истица отмечала, что отец платил алименты не регулярно в незначительном размере. Внучку она растила вместе с супругом на опекунское пособие и пенсии. Когда та поступила на платной основе в вуз, истица, несмотря на скромные доходы, смогла оплатить 103 тыс. рублей за первый семестр обучения. Поскольку отец трудоспособен, она просила привлечь его к участию в несении расходов до окончания обучения внучки - взыскать внесенную плату за первый семестр и обязать производить оплату за дальнейшее обучение в университете. Она просила признать это в качестве дополнительных расходов, предусмотренных статьей 86 Семейного кодекса (СК) на содержание детей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Отметив, что родители несут равные обязательства по содержанию детей, суд пришел к выводу о взыскании половины стоимости обучения дочери ответчика до 30 июня 2023 года, - окончания срока учебы. Суд второй инстанции согласился с этим выводом. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обоснование суда

Свое решение Верховный суд обосновал тем, что на момент подачи иска девушке исполнилось 18 лет и истица уже не имела права подавать иск в интересах совершеннолетней полностью дееспособной внучки. Высшая инстанция также отметила, что в силу ч. 1 ст. 86 СК РФ, предусматривающей порядок участия родителей в дополнительных расходах при наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов на содержание совершеннолетнего ребенка. Однако трудоспособные дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим право на алименты на основании указанной нормы. Суд сослался на постановление Пленума Верховного суда от 26 декабря 2017 года "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов", где разъясняется, что исходя из смысла ст. 86 СК РФ родители, с которых взысканы алименты на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в помощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных исключительными обстоятельствами. К таким обстоятельствам относятся, например, тяжелая болезнь, увечье нетрудоспособных совершеннолетних детей, требующие оплаты постороннего ухода, иных расходов для излечения и социальной адаптации в общество (расходы на протезирование, приобретение лекарств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и т. п.). Нижестоящими судами не было учтено, что алиментные обязательства в отношении дочери ответчиком выполнены в полном объеме и прекращены с достижением ею 18-летнего возраста, а действующим семейным законодательством не предусмотрена обязанность родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, в том числе и обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях.