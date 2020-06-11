Власти Рязанской области рассчитывают начать второй этап снятия ограничений с 18 июня

"Мы подошли к тому, что вскоре станет возможным начать второй, а затем и третий этап снятия ограничений, которые были введены у нас из-за угрозы распространения пандемии. Ситуация имеет явную положительную динамику, уровень заболеваемости коронавирусом плавно снижается. <…> Планируем, что второй этап снятия ограничений мы начнем ориентировочно с 18 июня", - сказал Любимов, отметив, что соответствующий проект распоряжения уже готовится.

ТАСС, 11 июня. Правительство Рязанской области планирует перейти ко второму этапу снятия ограничений в связи с коронавирусом с 18 июня, а третий этап начать в конце месяца. Об этом в четверг в ходе совещания с представителями МСП и банковского сектора в режиме видеоконференции сообщил губернатор Николай Любимов.

Первый этап снятия ограничений начался в Рязанской области с 1 июня, как уточнил глава региона, переход ко второму этапу позволит возобновить и расширить работу в ряде отраслей. В частности, откроются предприятия торговли площадью до 800 кв. метров (сейчас открыты торговые центры площадью до 400 кв. метров), смогут восстановить работу спорткомплексы и фитнес-центры при условии загрузки не более, чем на четверть. Возобновят тренировки спортивные команды.

Кроме того, станет возможным проведение конференций и выставок, откроются учреждения общественного питания, работающие на открытом воздухе. Также смогут возобновить работу гостиницы при условии 50% загрузки, а также детские санатории с нагрузкой в пределах 30%. Свои услуги смогут предоставлять логопедические центры и учреждения, работающие по программам дополнительного профобразования.

Поликлиники, которые перешли в режим планового приема пациентов, на втором этапе смогут вести и плановые обследования. Начнут функционировать дневные стационары, а также отделения восстановительного лечения, но с соблюдением необходимых мер безопасности. Возобновится проведение церемоний бракосочетания в загсах - сейчас они проводятся в исключительных случаях, при этом будет действовать ряд ограничений.

"Мы планируем, что при благополучном развитии ситуации с коронавирусом третий этап снятия ограничений можно будет начать в конце июня этого года. А это значит, откроются парки и скверы, пляжи, заработают летние оздоровительные лагеря для детей, можно будет сходить в музей, на премьеру в театр, посидеть в кафе, поболеть за любимую спортивную команду или спортсмена на соревнованиях. На третьем этапе предполагается также снятие режима 14-дневной самоизоляции для граждан, приехавших в Рязанскую область из других регионов", - добавил губернатор.

Всего в Рязанской области зарегистрировано 4 287 случаев коронавируса, выздоровели 1 875 человек, отмечено 11 летальных исходов.