В Астраханской области выберут объекты для благоустройства на голосовании по конституции

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Общественные территории Астраханской области, которые благоустроят в этом году в рамках проекта "Народный бюджет", выберут жители региона в ходе голосования по поправкам в конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"В ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ жители Астраханской области смогут также определить общественные территории, которые в рамках проекта "Народный бюджет" в первоочередном порядке будут благоустроены уже в текущем году. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля на участках, которые будут работать по тем же адресам, на которых расположены избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию РФ", - говорится в сообщении.

Для определения объектов, которые войдут в список для голосования, создана рабочая группа при правительстве региона, информация о перечне территорий для благоустройства будет размещена в общественных местах и опубликована в районных СМИ, отметили в администрации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, сами жители определят, какие территории нуждаются в благоустройстве в первостепенном порядке и проголосуют за них.

"Средства в рамках "Народного бюджета" до региона доведены, в каждом муниципалитете в этом году благоустроят общественные территории", - рассказали ТАСС в пресс-службе.