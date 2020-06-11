В Курской области с 15 июня откроются пляжи и ярмарки

ТАСС, 11 июня. Смягчение режима изоляции, действующего в Курской области из-за пандемии коронавируса, начнется с 15 июня. С этого дня в регионе возобновляют работу приемные комиссии в вузах и колледжах, ярмарки, открываются пляжи, сообщил на своей странице в Instagram в четверг губернатор Роман Старовойт.

"С 15 июня снимаю ряд коронавирусных ограничений: откроются непродовольственные ярмарки, начнут работать приемные комиссии в вузы и колледжи, расширяется список услуг, оказываемых МФЦ (новые окна не открываем, дополнительных сотрудников не выводим)", - сообщил Старовойт.

Кроме того, в регионе официально открывается купальный сезон. Сейчас, по словам главы региона, из 52 пляжей готовы 45. "Поручил ответственным ввести строгий контроль за социальной дистанцией", - уточнил губернатор.

За последние сутки в Курской области выявлено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число случаев выросло до 3 769. Из числа заразившихся 2 048 человека выздоровели, 19 умерли. В регионе с 10 марта введен режим повышенной готовности, с конца марта - режим всеобщей самоизоляции, с 7 мая - всеобщий масочный режим. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 5 июля.