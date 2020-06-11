В Курской области с 15 июня откроются пляжи и ярмарки

ТАСС, 11 июня. Смягчение режима изоляции, действующего в Курской области из-за пандемии коронавируса, начнется с 15 июня. С этого дня в регионе возобновляют работу приемные комиссии в вузах и колледжах, ярмарки, открываются пляжи, сообщил на своей странице в Instagram в четверг губернатор Роман Старовойт.
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❗️ С 15 июня снимаю ещё ряд коронавирусных ограничений ⠀ Осторожно и ответственно, но возвращаемся к обычному ритму жизни. ⠀ • Откроются непродовольственные ярмарки • Начнут работать приёмные комиссии в вузы и колледжи • Расширяется список услуг, оказываемых МФЦ (новые окна не открываем, дополнительных сотрудников не выводим) ⠀ Также официально открывается купальный сезон. Из 52 пляжей на сегодняшний день готовы 45. Однако я знаю, что фактически многие их посещают уже сейчас. Поручил ответственным ввести строгий контроль за социальной дистанцией. Пошли купаться? Не собирайтесь большими группами! Коронавирус песка и воды не боится. ⠀ Режим повышенной готовности я продлил до 5 июля. Что это означает? Да, мы постепенно вливаемся в привычный жизненный ритм. Но в этот период времени все службы, в том числе система здравоохранения, продолжают работать в усиленном режиме. Необходимо соблюдать все меры предосторожности. В общественных местах нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию от других людей. ⠀ На оперативном штабе, посовещавшись с коллегами, приняли решение перенести Парад Победы на 23 августа. Это символичная дата для нашего региона — именно в этот день советские войска окончательно разгромили фашистов на Курской дуге. ⠀ По рекомендации главного санитарного врача области я откладываю открытие летних кафе и веранд, фитнес-клубов. Детскую оздоровительную кампанию планируем начать с 15 июля. К этим вопросам вернёмся на следующем заседании. Тогда же рассмотрим дальнейшее снятие ограничений с 22 июня. ⠀ #coronavirus #КурскаяОбласть #стопкоронавирус
"С 15 июня снимаю ряд коронавирусных ограничений: откроются непродовольственные ярмарки, начнут работать приемные комиссии в вузы и колледжи, расширяется список услуг, оказываемых МФЦ (новые окна не открываем, дополнительных сотрудников не выводим)", - сообщил Старовойт.
Кроме того, в регионе официально открывается купальный сезон. Сейчас, по словам главы региона, из 52 пляжей готовы 45. "Поручил ответственным ввести строгий контроль за социальной дистанцией", - уточнил губернатор.
За последние сутки в Курской области выявлено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число случаев выросло до 3 769. Из числа заразившихся 2 048 человека выздоровели, 19 умерли. В регионе с 10 марта введен режим повышенной готовности, с конца марта - режим всеобщей самоизоляции, с 7 мая - всеобщий масочный режим. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 5 июля.