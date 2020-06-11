В Астрахани 12 июня откроют парки, стадионы, зоопарки и часть учреждений культуры

"В Астраханской области с 12 июня откроются музеи, библиотеки, стадионы, а также центральная набережная Волги, парки "Аркадия" и "Планета" в Астрахани. Спортсмены-любители смогут заниматься физкультурой на стадионах и открытых площадках, разрешены тренировки спортсменов сборных команд. Решение об этом было принято сегодня на заседании регионального штаба", - говорится в сообщении.

Шестнадцатого мая Астраханская область перешла на первый этап снятия ограничений, в регионе отменили пропускной режим, а также возобновили работу предприятий сферы услуг и непродовольственной торговли. Позже, чтобы избежать массового скопления людей, власти закрыли для прогулок парки и городскую набережную.

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Астраханской области возобновят работу библиотек, музеев, стадионов, зоопарков, а также откроют парки и городскую набережную 12 июня. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

На заседании уточнили, что, несмотря на открытие парков, детские аттракционы работать не будут. Также в выходные и праздничные дни будет ограничен проезд транспорта к набережной, кроме автомобилей проживающих в этом микрорайоне граждан.

Учреждения культуры, как отметила на заседании министр культуры региона Ольга Прокофьева, будут обслуживать посетителей по предварительной записи, а библиотеки начнут выдавать книги по предварительному заказу.

Цирки, театры и зоопарк

С 12 июня возобновит работу единственный в Астрахани зоопарк "Баба Фрося", который, по словам его руководителя Олега Никулики, понес большие убытки из-за пандемии коронавируса, но не попал в список пострадавших предприятий. Посетить зоопарк, как уточнила Прокофьева, можно будет группами не более пяти человек по предварительной записи.

"Кроме того, разрешены репетиции для артистов театров, цирка в группах не более 15 человек", - добавила она.

Выходить на второй этап еще рано

На заседании штаба, уточнили в пресс-службе администрации, отклонили предложение о полном открытии детских садов. Сейчас дети работающих астраханцев посещают дежурные группы, которые в дошкольных учреждениях открывают по мере необходимости. Губернатор отметил, что это ограничение будет снято на третьем этапе, когда коэффициент распространения коронавируса в регионе будет ниже 0,5.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Носкова отметила, что Астраханская область пока не готова к полноценному переходу на второй этап снятия ограничений.

"В течение четырех последних дней заболеваемость регистрируется на уровне выше 80 случаев в день. Прирост составил 2,9% при среднероссийском показателе 1,8%", - сказала она

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 2 660 случаев заражения коронавирусом. За время эпидемии выздоровели 1 528 человек, 23 пациента умерли.