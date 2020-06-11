В Крыму к 1 июля откроют более 400 пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Более 400 крымских пляжей откроют к 1 июля, турбизнес в регионе готов к поэтапному запуску курортного сезона. Об этом сообщили журналистам в четверг в Министерстве внутренней политики, информации и связи региона.

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня. Но в течение двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня в Крыму также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Это послабление не коснется приезжающих из-за границы.

"Более 400 крымских пляжей будут открыты к 1 июля. Турбизнес Крыма готов к поэтапному запуску курортного сезона", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета министров - министра финансов республики Ирины Кивико.

Отмечается, что в связи с введением на территории Республики Крым режима повышенной готовности и периода самоизоляции, когда работы по подготовке были невозможны, сейчас открытие осуществляется в сжатые сроки. В настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие пляжей санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов-спасателей. Сообщается также, что принципы социального дистанцирования сохранятся и на пляжах, как это предусмотрено во всех общественных местах.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.