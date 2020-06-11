Власти Астраханской области предложили ввести пропуска для приезжающих в регион

Пропускной режим для передвижения по Астраханской области отменили 16 мая, когда регион перешел на первый этап снятия ограничительных мер.

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Пропускной режим для приезжающих в Астраханскую область граждан в качестве профилактики распространения коронавируса предложили ввести в регионе, об этом сообщили в пресс-службе областной администрации в четверг.

"Министр государственного управления, информационных технологий и связи Андрей Сашин предложил к обсуждению вопрос о введении пропусков для граждан, приезжающих в Астраханскую область. Суть его в том, что не имеющий прописки в регионе человек должен получить такой пропуск на сайте и провести 14 дней в отеле из списка рекомендованных Роспотребнадзором для обсервации", - говорится в сообщении.

В качестве альтернативы, уточнили в пресс-службе, гостям региона могут предложить платно сдать тест на антитела к коронавирусу. При отрицательном результате обсервацию приезжающим проходить не нужно, что сэкономит их средства.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 2 660 случаев заражения коронавирусом. За время эпидемии выздоровели 1 528 человек, 23 пациента умерли.