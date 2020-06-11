В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

"В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт", - сказал он.

При этом Воробьев отметил, что в Московской области пока не получается открыть торговые центры из-за текущей ситуации с распространением коронавируса. "Это нас беспокоит, и мы в хорошем смысле воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу, и главный санитарный врач почему не дает открыть [торговые центры] - потому что боится распространения коронавируса", - добавил губернатор.

Губернатор добавил, что ммузеи откроются для посетителей 15 июня. "С понедельника мы открываем и музеи, и переходим в нормальный режим работы поликлиник, плановые операции возвращаются с 15 июня", - сообщил губернатор.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация начала улучшаться. Всего выявлен 47 181 случай заражения, выздоровели 14 187 человек, умерли 644. Число выздоровевших за сутки второй день подряд превысило число заразившихся и составило 768 человек против 724 соответственно.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, а позднее и ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать, и сейчас уже открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки - на выдачу книг. Кроме того, заработали парикмахерские, салоны красоты и бани.