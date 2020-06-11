Мурашко допустил "плавающий" формат ограничений из-за коронавируса в России

"Есть формат в том числе "плавающего" режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, "плавающие" какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует <...> и может использоваться", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры из-за коронавируса в России, возможно, будут "плавающими". Например, их могут вводить на выходные, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко призвал воздержаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции во многих регионах, из-за сохраняющегося риска заражения коронавирусом.

"Человек, имеющий иммунитет, больше защищен сам, поскольку его защитные силы позволяют ему побороть вирус, если он с ним сталкивается повторно. Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или в случае, если приходящий гость принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск [заражения] существует. Походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать", - сказал он.

Режим самоизоляции, введенный по всей России весной, отменяется во многих регионах страны. В частности, в Москве, где число случаев заражения превысило 200 тысяч, самоизоляцию вместе с пропускным режимом отменили с 9 июня.

Противомалярийные препараты

Мурашко заявил, что противомалярийные препараты, которые используются в том числе для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, нельзя рекомендовать для ее профилактики.

"Поскольку к этим препаратам, во-первых, существует только доступ рецептурный - по назначению врача - категорически профилактически эти препараты рекомендовать нельзя . Мы видим, что [от них] существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события, нарушение [сердечного] ритма и ряд других", - сказал он.

В апреле министр также сообщал, что противомалярийные препараты в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность, однако их прием должен строго контролироваться врачом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.