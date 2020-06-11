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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко рассказал, при каких условиях в России может быть новая вспышка коронавируса

Министр здравоохранения напомнил, что бывают повторные завозы вируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Повторная вспышка коронавируса в России возможна в случае нового завоза инфекции в страну. Об этом заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Говорят и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы [вируса]. Это те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать", - отметил он.

Кроме того, напомнил министр, "существуют и природно-климатические факторы".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,3 млн человек, около 415 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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