Фестиваль "Нашествие" в этом году в Тверской области не состоится

ТАСС, 11 июня. Рок-фестиваль "Нашествие", который традиционно проходит летом в селе Большое Завидово в Тверской области, в этом году не состоится. Об этом сообщил в четверг глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

"При всем уважении к организаторам "Нашествия" и популярности этого фестиваля, но, исходя из предписаний Роспотребнадзора и все-таки сохраняющейся опасности, в этом году "Нашествие" проводиться не будет на территории Тверской области", - сказал Руденя.

Организаторы фестиваля сообщили о переносе фестиваля на 2021 год и просят гостей сохранять билеты.

Ранее организаторы "Нашествия" сообщили, что планируют провести рок-фестиваль с 24 по 26 июля. Продюсер фестиваля Алан Маршалл подчеркивал, что организаторы находятся на связи с Роспотребнадзором и Министерством культуры Тверской области, готовы обеспечить зрителей защитными масками и санитайзерами, наладить пропускную способность, при которой удастся избежать толпы. По его словам, соблюдение социальной дистанции сложно гарантировать, при этом Маршалл исключил формат фестиваля, при котором зрители смотрят шоу, находясь в своих автомобилях.

Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. Двадцатый по счету смотр в 2019 году посетили около 200 тыс. человек. Планировалось, что в 2020 году выступят порядка 70 коллективов, список основных артистов был сформирован еще зимой. В афише "Нашествия" уже были заявлены Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Машина времени", "Алиса", "Сплин", Lumen, "Несчастный случай", "Крематорий", "Пилот", "Тараканы!", "Слот" и другие.