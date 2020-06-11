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Путин освободил от должностей замглавы Минюста Новака и замглавы СК Лазутова

Президент также назначил замдиректора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе.

Этим же указом глава государства назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора ФСИН России.

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Путин, Владимир ВладимировичНовак, Денис Васильевич
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