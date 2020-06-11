Путин освободил от должностей замглавы Минюста Новака и замглавы СК Лазутова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе.
Этим же указом глава государства назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора ФСИН России.